Rojin Kabaiş Ölümü İçin Yeni Bilirkişi Raporu

ROJİN KABAIŞ’İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE SORUŞTURMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojin Kabaiş’in kaybolduğu üniversite yerleşkesinde, Mollakasım Mahallesi’nde ölü bulunma durumunu araştırıyor. Başsavcılık, Rojin’in gölde kaybolma ihtimaline dair bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Bunun üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı, gerekli raporu hazırladı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Hazırlanan rapor, mühendislik, fen, deniz bilimleri ve tıp fakültelerinden toplam 6 uzmanın imzasını taşıyor. Raporda, Van Gölü ve özellikle Erciş Körfezi’nin akıntı şemasının (girdaplar) incelendiği ve olası akıntı yönlerinin detaylandırıldığı ifade ediliyor. Bu bulgular, Rojin Kabaiş’in ölümüne dair yapılan araştırmanın derinleşmesine katkı sağlıyor.