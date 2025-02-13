Roman Düğünü Cinayetinde 25 Yıl Hapis

ROMAN AİLELERİ ARASINDAKİ DÜĞÜNDE SİLAHLI KAVGA

Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi B/244 Sokak’ta 31 Mayıs 2015’te, Roman aileleri arasında bir düğün gerçekleştirildi. Yıldırım Umut’un düğününde, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen, davetlileri “meydancılık” olarak bilinen yöntemle sahneye çağırarak katılımcılardan takı takmalarını ve dans etmelerini sağladı. Gece ilerledikçe Metin, Ali ve Çetin Çedik, Özçimen’e neden sahneye çağırılmadıklarını sordu ve bağırdı. Bu durumun ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 18 kişi silahla yarlandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Efkan Özçimen, Saniye Çedik ve Savaş Göcük yaşamını yitirdi. Diğer 15 yaralı ise tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildi.

YARGI SÜRECİ VE YAKALAMA KARARI

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2019 Aralık ayında görülen davada, sanıklardan 2’si tutuklu olmak üzere toplam 12 kişi yargılandı ve çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. ‘Kasten öldürme’ suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezası alan tutuksuz sanık Çetin Çedik hakkında, mahkeme kararının 5 yıl sonra istinaf mahkemesince onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.