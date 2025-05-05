Romanya Cumhurbaşkanı İstifa Etti

AŞIRI SAĞCI PARTİ İLERİDE

Romanya’da 18 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna az bir süre kalırken, ilk turun sonuçları siyasi dengeleri etkiliyor. İlk turda aşırı sağcı AUR partisinin lideri George Simion, yüzde 41 oy alarak birinci sırada yer aldı. Bağımsız aday Nicuşor Dan ise yüzde 21 ile ikinci sırayı elde etti ve böylece ikinci tura geçme hakkı kazandı.

Seçimlerde en büyük hayal kırıklığını iktidar koalisyonunun desteklediği Crin Antonescu yaşamış oldu. Antonescu, yurt dışı oylarının da etkisiyle ikinci turda yer alamadı. Bu durum, hükümet içinde sert tartışmalara yol açtı.

İktidar adayı Antonescu’nun elenmesi, ülkede siyasi belirsizliğin artmasına neden oldu. Başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Marcel Ciolacu, görevinden istifa etti. Ciolacu’nun istifasıyla Romanya, sadece cumhurbaşkanlığı seçimlerinin değil, aynı zamanda yeni başbakan ve hükümetin kim olacağına dair kritik bir sürece de girmiş oldu.