Romanya Cumhurbaşkanı İstifa Etti

SEÇİM SONUÇLARI SİYASİ DENGELERİ SARSTI

Romanya’da 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna az bir süre kalırken, ilk turun sonuçları siyasi ortamı sarstı. İlk turda aşırı sağcı AUR partisinin lideri George Simion, yüzde 41 oy oranıyla birinci oldu. Bağımsız aday Nicuşor Dan ise yüzde 21 ile ikinci sıraya yerleşti ve bu sonuçla ikinci tura geçmeye hak kazandı.

İKTİDAR PARTİSİ YERİNDE SAYDI

Seçimlerin en büyük hayal kırıklığını iktidar koalisyonunun desteklediği Crin Antonescu yaşadı. Antonescu, yurt dışındaki oyların da etkisiyle ikinci turda yarışma şansını kaybetti. Bu durum, hükümet içinde sert tartışmalara yol açtı.

BAŞBAKANIN İSTİFASI YENİ BİR DÖNEMİ İŞARET EDİYOR

İktidarın adayı Antonescu’nun elenmesinin ardından ülkede artan siyasi belirsizlikle, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Marcel Ciolacu görevinden istifa etti. Ciolacu’nun istifası ile birlikte Romanya, sadece cumhurbaşkanlığı için değil, aynı zamanda yeni başbakan ve hükümetin kim olacağına dair kritik bir döneme girdi.