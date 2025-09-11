Ronaldinho’nun Oğlu Hull City’ye Geçti

HULL CITY’DEN ÖNEMLİ BİR TRANSFER

Acun Ilıcalı’nın mülkiyetindeki Hull City, dikkat çekici bir transfere imza attı. İngiliz kulübü, ünlü futbolcu Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes ile sözleşme bağladı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübün U21 Takımı’nda mücadele edecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık bir sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre, sözleşmede uzatma opsiyonu da bulunuyor.

GELECEK UMUT VERİYOR

Transfer sonrası görüşlerini paylaşan Joao Mendes, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak.” ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu, “‘Birmingham ile oynanan maçı izledim ve çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım.” diyerek takım hakkında olumlu düşüncelerini aktardı.

TAKIMA DESTEK OLMAK İSTİYORUM

Joao Mendes, U21 Takımı ve birinci takımda elinden gelen desteği vermek istediğini belirtti. “Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim.” şeklinde konuşarak motivasyonunu ifade etti.