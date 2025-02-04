Ronaldo: “Tarihin En İyi Futbolcusuyum”

RONALDO’NUN KENDİSİNE GÜVENİ

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’da kariyerini sürdüren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğuna dair inancını dile getirdi. Ronaldo, La Sexta kanalına verdiği röportajda futbol kariyeri, Arjantinli rakibi Lionel Messi ile olan rekabeti, Real Madrid’de geçirdiği en başarılı dönem ve Suudi Arabistan’daki yaşamı hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

39 yaşındaki futbolcu, “İstatistiklerin her şeyi anlattığını düşünüyorum.” diyerek sözlerine başladı. Ronaldo, kendisine yönelik değerlendirmeler hakkında, “Tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğumu düşünüyorum. İnsanlar Pele, Maradona veya Messi’yi tercih edebilir, bunu anlıyorum ve saygı duyuyorum ama Cristiano’nun komple bir oyuncu olmadığını söylemek haksızlık. En eksiksiz oyuncuyum. Kendimden daha iyi bir futbolcu görmedim. Tarihin en komple futbolcusu olduğumu düşünüyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAŞARI VE YETENEKLERİ

Ronaldo, sol ayaklı olmamasına rağmen sol ayakla en çok gol atan oyuncular arasında ilk 10’da yer aldığını belirtirken, “Kafa vuruşları, penaltılar, serbest vuruşlar… Sağ ayaktan bahsetmeyelim bile. Sahada her şeyi yapıyorum. Kafa vuruşlarında ve serbest vuruşlarda iyiyim. Hızlıyım, güçlüyüm ve iki ayağımı da kullanabiliyorum.” sözleriyle yeteneklerine dikkat çekti.