Roubini: Dünya Düz Kaosa Gidiyoruz

ULUSLARARASI EKONOMİ ZİRVESİ’NDE ÇARPICI AÇIKLAMALAR

14. kez düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi, bu yıl da dünyaca ünlü siyasetçiler, iş insanları ve akademisyenleri bir araya getirdi. Keynote konuşmacı olarak sahneye çıkan Prof. Roubini, “Trump 2.0 Devrinde Yeni Küresel Düzen ya da Düzensizlik” konusunu ele aldığı oturumda dikkat çekici öngörülerde bulundu. Roubini, “Dünya olarak dalgalanmalara, hatta dümdüz kaosa sürükleniyoruz” diyerek, çok kutuplu bir dünya düzenine geçiş sürecinin zor olacağını belirtti. Çin, ABD, Avrupa, Rusya ve Hindistan gibi güçlerin ekonomik çatışmalarının, dünya genelindeki ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

TİCARET SAVAŞLARININ ETKİLERİ

Donald Trump’ın başlattığı ve hala devam eden ticaret savaşları, dünya ekonomisinde durgunluk ve stagflasyon risklerini artırıyor. Roubini, “Trump ve Xi Jinping arasında ilk göz kırpan kim olacak?” sorusunu gündeme getirirken, bu mücadelenin özellikle ABD ve Çin ekonomileri arasında büyük bir gerginliğe yol açtığını ifade etti. Tayvan’daki siyasi durumun, sıcak çatışmalara dönüşme riski taşıdığına vurgu yaptı. ABD’nin, Çin hariç diğer ülkelerle müzakere süreçlerine başladığını dile getiren Roubini, ekonomik savaşın negatif büyüme, yüksek enflasyon ve damping etkileri yaratabileceğine dikkat çekti. Yanlış yönetim durumunda, ABD’nin ekonomik küçülme yaşayabileceği ve borsa çöküşlerinin gerçekleşebileceğini öngördü.

NEOLİBERALİZM VE EKONOMİK POPÜLİZMDEKİ DÖNÜŞÜM

Roubini, dünya ekonomisinin ciddi bir dönüşümden geçtiğini belirtip, neoliberalizmden uzaklaşıldığını ve korumacılığın yükselişe geçtiğini vurguladı. Serbest iş gücü dolaşımının engellenmesi, de-dolarizasyon ve yapay zekanın ekonomik etkileri gibi unsurların dengeyi değiştirdiğini ifade etti. “Güvensizlikler insanları ekonomik popülizme itiyor” diyen Roubini, iklim değişikliği, tedarik zinciri sorunları ve yüksek enflasyon gibi faktörlerin ekonomik alanda kalıcı değişimlere neden olduğuna dikkat çekti.

GELECEK İÇİN SENARYOLAR VE TAHMİNLER

Roubini, ticaret savaşlarının geleceğiyle ilgili üç farklı senaryo sundu: İyimser Senaryo: Tarifeler düşer ve ekonomik büyüme kısmen toparlanır. Orta Senaryo: Tarifeler kısmen düşse de Çin ile bir anlaşmaya varılamaz. Ekstrem Senaryo: Tarifeler sabit kalır, ABD’de ekonomik küçülme başlar ve borsalar çöker. Roubini, küresel bir resesyonun yaşanabileceğini ancak bunun sert bir şekilde olmayacağını ifade etti. Doların rezerv para statüsünün sona ereceği iddialarını ise abartılı bulduğunu belirtti.