Rtük Başkanı Şahin’den Uyarı Açıklaması

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün yayımladıkları haber bültenlerindeki “şiddet ve tarafsızlık” uyarılarının “basına sansür” olarak algılandığını belirtti. “RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde ‘basına sansür’ olarak yansıttılar.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

BASIN HÜRRİYETİ VE KURALLAR

Anayasanın basın hürriyetini güvence altına aldığını ancak bunun sonsuz bir hürriyet sağlamadığını vurgulayan Şahin, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yayıncı kuruluşların uyması gereken kuralların ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların net bir şekilde anlatıldığını belirtti. Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: