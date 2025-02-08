Rtük Başkanı Şahin: Tarafsızlığa Uymayanlara Yaptırım

RTÜK BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. “RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir” dedi. Ayrıca, haber bültenlerinde yalnızca şiddet içerikli görüntü ve seslerin değil, aynı zamanda “ülkemizde olumlu olaylar olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği” vurgusunu yaptı. Yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları olduğu belirtilse de bu bağımsızlığın “kamu yararı, toplum huzuru ve güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirdiği” ifade edildi.

YAYINCI KURULUŞLAR KURALLARA UYMALI

Şahin, başarılı çalışmaların olduğu birçok alanı da hatırlatarak, “Enerji, savunma sanayi, yerli ve milli teknoloji, sanat, kültür ve spor üzerine başarılı gelişmeler varken; karamsarlık aşılayan, ‘yandık, bittik, mahvolduk’ haberciliğinin kimseye bir faydası yoktur” diye belirtti. Ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarının önemli olduğunu söyleyen Şahin, “Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizler, gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta, gazetecilik mesleğine de büyük zarar vermektedir” ifadesini kullandı.

KANUN GEREĞİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Şahin, 6112 sayılı Kanun’un açık bir şekilde her yayıncı kuruluşun kanunda belirtilen kurallara uymakla mükellef olduğunu hatırlattı. “Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza, kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır” diyerek uygulamaların ciddiyetine dikkat çekti.