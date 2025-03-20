RTÜK’ten İmamoğlu Yayınlarına Ceza Yağdı

İMAMOĞLU İLE İLGİLİ YAYINLARA CEZA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili yayın yapan kanallar hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) ceza verildi.

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI, CEZA DETAYLARINI PAYLAŞTI

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, NOW TV, TELE1 ve Halk TV gibi kanallar için İmamoğlu’na yönelik yayınlarla alakalı cezaların kesildiğini belirtti. Taşçı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda; NOW TV, TELE1 ve Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Halk TV’ye 3 kez program durdurma cezası verildi. SÖZCÜ TV’deki Özlem Gürses programı için de yüzde 3 idari para cezası ve 3 program durdurma cezası uygulanmış oldu.