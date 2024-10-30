Ruben Amorim Manchester United İçin İddialar!

ERIK TEN HAG’IN GÖREVİNE SON VERILDI

Manchester United’de uzun bir süre tartışılan teknik direktör Erik ten Hag, son maçında West Ham United’a 2-1 kaybederek görevinden alındı. 2022 yılından beri takımın başında bulunan Ten Hag’ın yerine gelen yeni isim ise Manchester United yönetiminin hedefi olan Portekizli hoca Ruben Amorim.

RUBEN AMORIM’UN BAŞARILARI

39 yaşındaki Ruben Amorim, 2020 yılından bu yana Portekiz ligi ekiplerinden Sporting’i çalıştırıyor. Bu süre zarfında Sporting ile 5 farklı kupa kazanan Amorim, 2019-20 sezonunda Braga ile Portekiz Lig Kupası’nı da kazanmış durumda.

AMORIM’DAN AÇIKLAMA

Ruben Amorim, Manchester United ile ilgili iddiaları doğruladı. Portekiz Lig Kupası’nda Nacional ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Amorim, henüz bir karar vermediğini, somut bir gelişme olması durumunda bunu açıklayacağını ifade etti.