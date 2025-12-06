Rubio’dan Avrupa Komisyonu’na Tepki: 140 Milyon Dolarlık Ceza

ABD’DEN AVRUPA KOMİSYONU’NA TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Komisyonu’nun Elon Musk’ın X uygulamasına koyduğu yüksek ceza ile ilgili tepki gösterdi. Rubio’ya göre, bu ceza sadece X’e değil, tüm Amerikan teknoloji platformlarına ve bununla birlikte Amerikan halkına yönelik bir saldırı niteliği taşıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarında şunları ifade etti:

“Avrupa Komisyonu’nun 140 milyon dolarlık para cezası sadece X’e değil, tüm Amerikan teknoloji platformlarına ve yabancı hükümetlerin Amerikan halkına yönelik bir saldırısıdır. Amerikalıların çevrimiçi ortamda sansürlendiği günler sona erdi.”

DİJİTAL HİZMETLER YASASI İHLALİ

Avrupa Komisyonu, kısa süre önce yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle X’e 140 milyon dolar para cezası kesildi. ABD Başkanı’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Andrew Puzder, bir medya röportajında, Avrupalı yetkililerin Amerikan teknoloji şirketlerini hedef aldığını dile getirdi. Puzder, Avrupa’nın piyasada yerel firmalar için daha elverişli koşullar yaratmaya çalıştığını öne sürdü.

TEKNOLOJİ DEVLERİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Musk’ın X’i, AB’nin ağır para cezalarıyla karşılaşan ilk ABD’li şirket olma özelliğini taşımıyor. Diğer ABD’li teknoloji devleri de benzer şekilde baskılar altında. Alphabet Inc. bünyesindeki Google, 9.5 milyar eurodan fazla ceza ile yüzleşirken, Apple ise İrlanda’ya 13 milyar euro tutarında tazminat ödemek zorunda kaldı.