Rubio’nun Orta Doğu Ziyareti ve Trump’ın Planı

RUBIO’NUN ORTA DOĞU ZİYARETİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu ay Orta Doğu’ya ilk resmi ziyaretini yapmayı planlıyor. Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Rubio’nun Münih Güvenlik Konferansı’na katılmasının ardından 13-18 Şubat tarihleri arasında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği bildirildi. Bu ziyareti duyurmak, Başkan Donald Trump’ın Gazze nüfusunun başka yerlere taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasına denk geliyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Trump, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD güçlerinin İsrail ordusunun saldırılarıyla büyük zarar görmüş Gazze Şeridi’ni işgal edebileceğini ve iki milyonluk nüfusun buradan çıkarılması gerektiğini öne sürdü. Bu açıklama dünya genelinde büyük bir tepki aldı. Rubio, Trump’ın önerisinin kalıcı bir tecrit anlamına gelmediğini ifade ederek, ABD’nin, İsrail’in yoğun saldırıları sonrasında bölgenin yeniden inşasını finanse ederken Gazze halkının geçici olarak başka alanlara yerleştirilmesini önerdiğini belirtti.

EKONOMİK DESTEK ARAYIŞI

Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Rubio, Trump’ın Gazze’nin yeniden inşası için ekonomik ve teknolojik kapasiteye sahip ülkelerden destek talep ettiğini söyledi. Rubio, “Başkan, bu sürece katkıda bulunabilecek ülkelerle görüşüyor” diyerek; Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Gazze’nin inşasına katkı sağlayabileceğini ima etti. Ancak Suudi Arabistan, Filistin devletine yönelik ilerleme sağlanmadan böyle bir yardımı desteklemeyeceklerini yineledi. Trump, daha önceki başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi konusunda önemli adımlar atmıştı. Bu ülkeler, on yıllar sonra İsrail ile resmi diplomatik bağlar kuran ilk Arap devletleri oldu.