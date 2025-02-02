Rubio Panama Ziyaretinde Tepkiyle Karşılaştı

RUBIO’NUN PANAMA ZİYARETİ

Rubio’nun beş ülkeyi kapsayan turunun ilk durağı dün Panama oldu. ABD Başkanı Donald Trump, “Panama bizim olacak” şeklindeki açıklamalarında bulundu. Buna karşın Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino, Panama Kanalı’nın mülkiyeti konusunda ABD ile herhangi bir müzakere yapılmayacağını ifade etti.

ORTAK ÇIKARLARA ODakLANMA UMUDU

Rubio’nun ziyaretinin göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi ortak çıkarlara odaklanmasını beklediklerini dile getirdi. Ziyaret öncesinde ABD’nin Panama Kanalı’na el koyma planına yönelik bazı protestolar düzenlendi. Rubio, perşembe günü verdiği röportajda, Trump’ın Panama Kanalı’nın kontrolünü yeniden ele geçirme isteğini, Latin Amerika’daki Çin faaliyetlerine ve nüfuzuna dair artan endişelerin yönlendirdiğini belirtti.

DİĞER ÜLKELERE DEVAM EDECEK

Panama ziyaretinin ardından Rubio, El Salvador, Kosta Rika, Guatemala ve Dominik Cumhuriyeti’ne geçecek. Böylece, 100 yıldan fazla bir süre sonra yeni bir yönetimde dışişleri bakanının ilk yurtdışı gezisini Latin Amerika’ya yapmış olacak.