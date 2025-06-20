Ruhsatsız Tabancayla Adliyeye Girme Girişimi

ADLİYE GÜVENLİĞİNE RİSK TEŞKİL ETTİ

Kayseri’de, 54 yaşındaki F.K. isimli kadın, çantasında ruhsatsız bir tabanca ile adliyeye girmeye çalışırken x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalandı. Olay, sabah saat 10.15’te Kayseri Adliyesi’nde gerçekleşti. F.K., bir avukat ile görüşmek amacıyla adliyeye geldiği sırada, güvenlik kontrol noktasında görev yapan polis tarafından x-ray taramasına yönlendirildi.

POLİSİN DİKKATI SAYESİNDE YAKALANDI

Güvenlik taraması sırasında poli memurunun dikkati sayesinde, F.K.’nın çantasında ruhsatsız tabanca belirlendi. Kadının üzerindeki bu silaha el konuldu. F.K., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesini vermek üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİYEYE YAPILAN ZİYARET KİŞİSELİKLERİ ARTIRDI

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret ettiği gün, F.K.’nın çantasındaki ruhsatsız tabanca ile yakalanması sonucunda kısa süreli bir panik yaşandı. Olay, hem adliye çalışanları hem de ziyaretçiler üzerinde endişe yarattı.