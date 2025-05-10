Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı, gelişmeler takip ediliyor

DOKTORA ÖĞRENCİSİ SERBEST BIRAKILDI

Rümeysa Öztürk, ABD’de Filistin’e verdiği destek dolayısıyla gözaltına alındıktan sonra, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Öztürk’ün tutukluluğu son buldu ve hukuki süreç devam ediyor.

GÖZALTINA ALAN GÖREVLİLER MASKELİYDİ

25 Mart tarihinde, Massachusetts eyaletinde iftar için arkadaşlarıyla yola çıkan Rümeysa Öztürk, yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı, gözaltı sürecini yakından takip etti.

NAKİL İSTEMİ VE MAHKEME KARARI

Bakanlık, 7 Mayıs’ta New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin verdiği kararı açıkladı. Mahkeme, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’ne Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesi için yaptığı itirazı reddetti. Vermont’un yargı yeri olarak belirlenmesine karar verildi ve nakil emrinin 14 Mayıs 2025’e kadar uygulanacağı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 9 Mayıs’ta Türk konsolosluk personelinin Öztürk’ü ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye, bu süreçte Öztürk’e konsolosluk desteği sağlayacağını belirtti.

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI ÜZERİNE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Massachusetts’te gözaltına alındıktan sonra, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından öğrenci vizesinin iptal edilip sınır dışı edileceği ifade edildi. Rubio, Öztürk’ün “Hamas destekçisi” olduğunu belirtilerek, 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini söyledi. Fakat ABD’li federal yargıç Denise Casper, sınır dışı edilmesine karşı geçici bir durdurma kararı aldı. Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi ise öğrencisinin serbest bırakılması yönünde dilekçe sundu.