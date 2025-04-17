Rümeysa Öztürk’ün Tutukluluğu Devam Edecek

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN DURUMU GÖÇMENLİK MAHKEMESİNDE GÖRÜŞÜLDÜ

Filistin’e verdiği destekten dolayı geçtiğimiz ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Louisiana eyaletinde göçmenlik mahkemesinde 2 haftayı aşan süre içinde tutuklu olarak duruşmaya çıkarıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, Öztürk’ün avukatları, Trump yönetiminin Gazze’deki saldırılarla ilgili öğrenci gazetesine yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle müvekkillerini gözaltına alma ve sınır dışı etme girişimi olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılması talep edildi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İç Güvenlik Bakanlığı avukatları, Öztürk’ün serbest bırakılmasının ‘uçuş’ ve ‘toplum açısından tehlike’ riski taşıdığı iddiasında bulundu ve kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı. Göçmenlik mahkemesi, Öztürk’ün kefaletle serbest kalma talebini reddetti ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Duruşma sonrası basına açıklamada bulunan avukatlarından Marty Rosenbluth, Öztürk’ün ‘usulüne uygun yargılanmadığını’ ve ‘hukukun üstünlüğünün tamamen ihlal edildiğini’ ifade etti. Ayrıca, “Göçmenlik mahkemeleri, Trump yönetiminin Filistin haklarını savunanları susturma girişimlerinin parçası oluyor.” dedi.

KANIT YETERSİZLİĞİ VURGULANDI

Rosenbluth, Öztürk aleyhinde hükümetin sunduğu davada hiçbir somut kanıt bulunmadığını, tüm davanın Dışişleri Bakanlığının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) gönderdiği tek paragraflık muhtıraya dayandığını vurguladı. Ayrıca, Vermont bölge mahkemesinde devam eden dava için Öztürk’ün avukatları, sağlık durumuna atıfta bulunarak müvekkillerinin serbest bırakılması veya 18 Nisan’a kadar Louisiana’dan Vermont’a transfer edilmesi için mahkemeye dilekçe sundu.

GÖZALTINA ALINMA SAHNESİ

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktoraya devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara giden arkadaşlarının yanına giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı. Öztürk, 24 saat içinde önce Vermont’a daha sonra ise Louisiana eyaletindeki gözetim merkezine götürüldü. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatların acil başvurusunun ardından Türk öğrenci Öztürk’ün sınır dışı edilmesine dair kararı durdurma emri vermişti. 4 Nisan’da hazırladığı raporda ise Öztürk’ün Louisiana’daki yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olacağı ifade edildi.

ÖĞRENCİ VİZESİNİN İPTALİ

Yargıç Casper, kararında, Öztürk’ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye sunduğu dilekçenin, Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından henüz Louisiana’ya transfer edilmediği sırada Vermont’ta tutulması gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.