Rus Ordusunun Önemli İsimleri Kovuldu

RUS ORDUSUNUN ANA İSMİ GÖREVDEN ALINDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararnameye imza attı. Bu kararnamede Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alındı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan açıklamada, Putin’in Salyukov’u Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcılığına atadığı belirtildi.

PUTİN’İN ATEŞKES YOLUNDAKİ ADIMI

Ukrayna ile ateşkes süreci açısından Putin’in bu karar alması, kamuoyunda geniş bir yankı buldu. Salyukov’un görevden alınması, Rus ordusunun iç dinamikleri ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileriyle birlikte dikkat çekiyor.