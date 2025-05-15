Dünya

Rus Ordusunun Önemli İsimleri Kovuldu

rus-ordusunun-onemli-isimleri-kovuldu

RUS ORDUSUNUN ANA İSMİ GÖREVDEN ALINDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararnameye imza attı. Bu kararnamede Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alındı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan açıklamada, Putin’in Salyukov’u Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcılığına atadığı belirtildi.

PUTİN’İN ATEŞKES YOLUNDAKİ ADIMI

Ukrayna ile ateşkes süreci açısından Putin’in bu karar alması, kamuoyunda geniş bir yankı buldu. Salyukov’un görevden alınması, Rus ordusunun iç dinamikleri ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileriyle birlikte dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşü Gerçekleşti

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ile TL ve yabancı para mevduatları, ayrıca yurt içi tüketici kredilerine dair en güncel veriler duyuruldu.
Dünya

İsrail, Gazze’de 2 Gazeteciyi Öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında iki gazeteci hayatını kaybetti; böylece ölen basın çalışanlarının sayısı 217'ye ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.