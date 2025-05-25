Rüştü Saracoğlu, Uğurlandı Tekbirler Eşliğinde

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda hayata veda eden eski Devlet Bakanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saracoğlu (77) için Teşvikiye Camii’nde bir cenaze namazı kılındı. Saracoğlu’nun cenazesi, öğle namazının ardından gerçekleşen cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Törende, Saracoğlu’nun kızı Aslı Saracoğlu Uzunoğlu, kardeşi Şerife Saracoğlu, eski BJK Başkanı Hasan Arat, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Akif Aras ve ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez gibi birçok iş insanı ve aile üyeleri yer aldı. Taziyeleri, eşi Nurdan Saracoğlu ve kızı Aslı Saracoğlu kabul etti. Ayrıca cenazeye Merkez Bankası Başkanı Fatih Kahraman ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çelenk gönderdi.

ÖZEL BİRİYDİ

35 yıl birlikte çalıştığı Ali Yıldırım, “Benim için bir akademi gibiydi. 23 yaşında başladım, 56 yaşındayım. Benim için çok özel biriydi” ifadelerini kullandı. Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi ise, “Beraber uzun yıllar çalıştık. Rahmetli Rüştü Saracoğlu Türkiye’nin bence en iyi üç Merkez Bankası Başkanı’ndan biriydi hatta birincisiydi. Çok dört dörtlük bir insandı ve kararlı bir insandı. Birçok projeyi beraber yürüttük. Her gün olmasa bile haftada birkaç gün beraber çalıştık. Dostluğumuz hala devam ediyordu, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Kızı Aslı Saracoğlu Uzunoğlu ise, “Babam çok örnek bir insandı. Hayatımda tanıdığım en iyi ve akıllı insandı. Çok iyi bir devlet insanıydı. Çok iyi bir babaydı, çok iyi bir dedeydi. Ailesini, dostlarını, çalışanlarını ve ülkesini çok severdi. Türk olduğu için çok gururluydu. En büyük sevgisi annemeydi. Tanıdığı herkes babamı sever ve sayardı. Çok özleyeceğiz onu” şeklinde duygularını paylaştı. Rüştü Saracoğlu’nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.