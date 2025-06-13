Rusya, 80 Binden Fazla Hedef İmha Etti

PUTİN’DEN HAVADAKİ HEDEF İMHA AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki “özel askeri operasyonun” başlangıcından bu yana hava savunma sistemlerince 80 binden fazla hedefin imha edildiğini belirtti. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Moskova’da 2027-2036 yıllarında uygulanacak devlet silahlanma programı projesine dair Rus yetkililerle bir araya geldi.

İHA’LAR VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÜZERİNDE DURDU

Toplantıda konuşan Putin, Rus hava savunma araçları, uzay sistemleri, robot teknolojileri ve insansı hava araçlarının (İHA) iyileştirilmesinin kritik önemini vurguladı. “Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi. Bunlardan 7 bin 500’ü operasyonel taktik ve seyir füzeleri ile roketler. Bunların neredeyse yüzde 100’ü Batı üretimidir.” ifadesini kullandı. İHA çeşitleriyle mücadelenin yeni stratejik yaklaşımlar gerektirdiğini ifade eden Putin, bu konunun son derece güncel olduğunu belirtti.

YENİ DEVLET SİLAHLANMA PROGRAMI VURGUSU

Putin, yeni devlet silahlanma programının, her koşulda etkili olabilen ve hava saldırı araçlarını başarıyla imha edebilen hava savunma sistemini temin etmesi gerektiğini söyledi. İHA birliklerinin kuruluş sürecinin başladığını belirten Putin, bu birliklerin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, devlet silahlanma programı kapsamında dijital teknolojilerin ve yapay zekanın silah sistemlerine ve askeri teçhizata entegre edilmesinin de önemine değindi.