“Rusya Ateşkesi İhlal Etti”

GEÇİCİ ATEŞKES HIZLA SONA ERDİ

Ukrayna ve Rusya arasındaki geçici ateşkes sevincinin kısa süreli olduğu gözlemleniyor. Karşılıklı çatışmalar dördüncü yılına yaklaşırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle bir ateşkes ilan etti. İki gün sürecek olan bu ateşkeste, Rusya cephesinin tüm askeri operasyonları durdurması bekleniyor fakat bu kararın ihlal edildiği belirtiliyor.

RUSYA’NIN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldığını ifade etti. 19 Nisan saat 18.00 ile 20 Nisan saat 00.00 arasında Rus saldırılarının sürdüğüne dikkat çekti. “Rus ordusu ateşkesi ihlal etti.” diyen Zelensky, durumu ciddiyetle takip ettiklerini belirtti.

Ateşkeste Uymaları Gereken Şartlar Var

Zelensky, Rus ordusunun bu süreçte 19 kez saldırı girişiminde bulunarak toplamda 387 kez ateş açtığını ve 290 kez İHA kullandığını vurguladı. “Rusya’nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor” ifadesini kullandı. Bu durum, ateşkesin sürdürülmesinin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.