Rusya’da Bütçe, 3,4 Trilyon Ruble Açık Verdi

BÜTÇE AÇIĞI RUSYA’DA ARTIYOR

Rusya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk beş ayında bütçe 3,4 trilyon ruble (yaklaşık 43,2 milyar dolar) açık verdi. Düşen petrol fiyatlarının etkisiyle, bu dönemde ülkenin bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 14,7 trilyon rubleye ulaştı.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜKSELDİ

Bu süreçte bütçe giderlerinin ise yüzde 20,7 artarak 18,1 trilyon rubleye çıktığı belirtildi. Böylece bütçe açığı 3,4 trilyon ruble olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ise 4,2 trilyon ruble seviyesinde olduğu ifade edildi.

Bütçe açığının, GSYH’ye oranının yüzde 1,5 seviyesinde olduğu belirtilirken, açığın temel nedenleri arasında ocak ayındaki çeşitli giderlerin finansmanı ve düşen petrol ile doğalgaz fiyatları yer aldı.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Ayrıca, Rusya’daki bütçe giderlerinin son yıllarda özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalarla önemli bir artış gösterdiği bilgisi verildi.