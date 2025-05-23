Dünya

Rusya’da Yalnızca Yerli Otomobil Kullanılacak

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PUTİN’İN ONAYLADIĞI KARARNAME YAYIMLANDI

Putin’in onayladığı yeni kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yer aldı. Bu kararnameye göre, ülke içinde ithal otomobiller yerine sadece Rusya’da üretilen araçlar taksi hizmetlerinde kullanılabilecek.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ ARTMIŞ DURUMDA

Rus basınında aktarılan haberlere göre, şu an için yalnızca “Lada” markası, yerli üretim otomobil statüsüne sahip bulunuyor. Bunun yanı sıra, bazı Çinli otomobil üreticileri, üretim süreçlerini yerelleştirerek bu statüyü kazanma imkanına sahip olabiliyor.

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