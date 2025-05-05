Rusya’da Yeni Araç Satışları Yüzde 27 Düştü

RUS OTOMOBİL SEKTÖRÜ BİLGİLERİ

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatlarını durdurduğu Rus otomobil sektörüyle ilgili önemli bilgilere yer verildi. Açıklamada, yılın ilk dört ayında yeni otomobil satışlarının, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 404 bine düştüğü belirtildi. Ayrıca, nisanda yeni ithal otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gerilediği ifade edildi.

BATILI ŞİRKETLERİN ÇEKİLMESİ

Rusya’da Şubat 2022’ye kadar pazar lideri konumunda olan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla ülkelerinden çekildiğini açıklamıştı. Bu gelişmeyle birlikte otomobil satışları durma noktasına geldi. Ancak, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye yaptığı ihracatın artması ve yerli üreticilerin üretimlerini yükseltmesiyle birlikte sektör, toparlanma sürecine girdi.