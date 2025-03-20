Rusya’dan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Yorumu

PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in muhtemel Türkiye ziyaretine dair bazı açıklamalarda bulundu. Peskov, “Hala geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı.” şeklinde ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU VE PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Peskov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından meydana gelen protestoların, Putin ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesine gerekçe olup olmayacağına dair bir soruyu yanıtladı. “Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, Rusya ile Türkiye arasında bu hafta içerisinde planlı bir telefon görüşmesinin olmadığını da sözlerine ekledi.