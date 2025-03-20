Rusya’dan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Yorum

PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası Türkiye ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peskov, “Hala geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı,” şeklinde açıklama yaptı.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTISI VE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Peskov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yürütülen soruşturmalar neticesinde gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların, Putin ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesine gerekçe olup olmayacağına dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi: “Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.” Ayrıca Peskov, Rusya ile Türkiye arasında bu hafta planlı bir telefon görüşmesinin olmadığını da sözlerine ekledi.