“Rusya İle Esir Takasında Anlaştık”

İstanbul, DIPLOMASİDEKİ MERKEZ OLDU

Savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya ve Ukrayna’dan gelen delegeler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında bir araya geldi. Geçtiğimiz dakikalarda tamamlanan toplantılardan çıkan sonuçlar ise dikkatle takip ediliyordu. Bu sonuçlardan en önemlisi, Ukrayna Savunma Bakanı tarafından açıklandı.

ESİR TAKASI ÜZERİNE ANLAŞMA

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, “Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık.” şeklinde konuştu. Yüksek seviyede bir Ukraynalı yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, bugün daha fazla görüşme yapılmasının “muhtemel” olduğunu, ancak bunun “planlanmadığını” ifade etti. Bu yetkili, görüşmelerin sona ermesinin ardından, Rusya heyetine atıfta bulunarak, “Eğer Moskova’dan başka talimatlar alırlarsa, o zaman bugün bir şeylerin olması muhtemel.” dedi ve “Şu ana kadar görüşme planlanmadı.” bilgisi verdi.

RUS HEYETİ MEMNUN KALDI

İstanbul’daki barış görüşmelerinin ardından, Rus heyetinin başkanı Medinski, müzakerelerde elde ettikleri sonuçlardan genel olarak memnun olduklarını ve temasları sürdürmeye istekli olduklarını belirtti. Medinski, “Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak.” şeklinde konuştu. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese dair bakış açılarını detaylı bir şekilde sunacak ve ardından müzakerelere devam edilecek.

FIRSATIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız.” ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, müzakerelerden ateşkese dair sonuç çıkması gerektiğini dile getirdi.

HAKAN FİDAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Fidan, esir takası üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı bir şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar. Taraflar, tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz.” şeklinde ifade etti.