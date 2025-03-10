RUSYA’DAN İNGİLTERE’NİN UKRAYNA POLİTİKALARINA TEPKİ

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere’nin Ukrayna kriziyle ilgili davranışlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, Londra’nın ABD ile Rusya arasındaki iletişime karşı çıktığı üzerinde duruldu. “Londra, bunun Moskova’yı engelleme ve Ukrayna’yı kontrol altına alma stratejisini başarısız kılacağından endişeli” denildi.

İNGİLTERE ABD-RUSYA DİYALOĞUNDAN RAHATSIZ

Açıklamada, İngiltere yönetiminin ABD ve Rusya arasında Ukrayna ile ilgili sorunların çözümü için yürütülen diyalogu kendi çıkarlarını tehdit eder bir durum olarak değerlendirdiği belirtildi. Londra’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın süper güç olarak Rusya ile iletişim kurmasından ve müttefiklerini göz ardı etmesinden rahatsız olduğu ifade edildi.

LONDRA KÜRESEL ÇATIŞMA ÇIKARMAK İSTİYOR

Ayrıca, Londra’nın, ABD hükümetinin Ukrayna üzerindeki barışçıl girişimlerini engellemeye çalıştığı ve bu kapsamda Trump’a karşı karalama kampanyası yürüttüğü öne sürüldü. İngiltere yönetiminin Ukrayna’ya askeri destek verme sözünü sürdürdüğüne dikkat çekilirken, “Londra, 20. yüzyılda iki dünya savaşı öncesi olduğu gibi bugün de küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor” ifadesi kullanıldı.