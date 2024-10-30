Rusya’nın Google’a Tarihteki En Büyük Ceza

RUSYA’DA GOOGLE’A VERİLEN CEZA

Google, Rusya’dan gelen ceza kararıyla sarsılıyor. Rusya’da bir mahkeme, Google’ın Rus medya kanallarının içeriklerini engellemesi nedeniyle şirkete astronomik bir ceza ödemesine hükmetti. Cezanın miktarı, dünya çapında dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya Bankası’nın küresel GSYİH tahminlerinin milyonlarca katına denk gelen bir büyüklükte olduğu ifade ediliyor.

PARA CEZASI RAKAMLARI ÜRKÜTÜCÜ

Küresel arama motoru Google, Rusya’da daha önce görünmemiş bir para cezasına maruz kaldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rus mahkemesi, Google’ın Rus medya kanallarının içeriklerini engellemesi sebebiyle yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemesine hükmetti. Bu para cezası, 2020’de Rus kanalı Tsargrad’ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube’dan yasaklanmasının ardından başlayan dört yıllık hukuk mücadelesinin sonucu olarak belirlendi.

GÜNLÜK CEZA UYGULAMASI VE SONUÇLARI

Rus mahkemesi, Google’ı YouTube platformunda kaldırılan söz konusu kanalları geri yüklemeye zorladı. Mahkeme, Google’a her gün için 100 bin ruble (yaklaşık 1.025 dolar) ceza kesti. Cezanın her hafta katlanarak artmasıyla toplam ceza miktarı 20 desilyon doları buldu ve bu, ödenmesi mümkün olmayan bir hale geldi. Son çeyrekte 88 milyar dolarlık gelir açıklayan Google, bu miktardaki bir cezayı karşılamakta zorlanıyor. Şirketten henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.