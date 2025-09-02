“Rusya’nın Kimseye Saldırma Niyeti Yok”

RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMALARINDA DİPLMATİK TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin şehrine gitti. Çin’deki diplomatik görüşmelerine devam eden Putin, başkent Pekin’de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık bölümünde Putin, Slovakya’nın bağımsız politikasının değer taşıdığını ifade etti.

ENERJİ TEDARİKÇİLİĞİ BAŞARIYLA SÜRÜYOR

Putin, “Rusya, Sırbistan için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edecek” diyerek, Slovak şirketlerinin Rus pazarında başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini ve bunun Slovak ekonomisine yarar sağladığını belirtti. Ayrıca, Rusya’nın kimseye saldırma niyetinin olmadığını vurgulayarak, “Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine de karşı çıkmadık” dedi.

NATO ÜYELİĞİNE TEPKİ

Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliğini kabul etmenin mümkün olamayacağını dile getirerek, Alaska’da bu konuyu tartıştıklarını ifade etti. Uzlaşma fırsatının mevcut olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.