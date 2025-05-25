Rusya’nın Saldırılarında 3 Kişi Öldü!

RUSYA GÜÇLERİNDEN SALDIRILAR

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonrası, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın bir dizi kentine saldırılarda bulunduğu belirtiliyor. Ukrayna makamları, bu saldırılarda üç kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Ölenlerin, Kiev’in dışındaki iki kasabada hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

SALDIRI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Ukrayna kaynaklarına göre, Rusya’nın saldırıları ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov, Güney Mykolaiv ve Batı Ternopil’i de kapsadı. Kiev’in askeri idare direktörü Timur Tkachenko, insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Kentin dışındaki Holosiivskyi bölgesinde bulunan beş katlı bir apartmanın da saldırıya uğraması sonucu yangın çıktığı ve binanın dış cephesinin hasar aldığı belirtildi. Diğer bölgelerde de bir konut ve iş merkezi zarar gördü.

HARKOV VE MYKOLAİV’DEKİ YARALILAR

Bu, Rusya’nın üst üste ikinci gece büyük ölçekli saldırılar düzenlemesi oldu. Cuma akşam saatlerinde de başkent Kiev’e İHA ve balistik füzelerle saldırı yapılmıştı. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, üç ilçeye yönelik İHA saldırılarında üç kişinin yaralandığını duyurdu. Mykolaiv’deki saldırılarda ise iki kişi yaralandı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, dört saat içerisinde Ukrayna’ya ait 95 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yaklaşan 12 Ukrayna İHA’sının müdahaleye uğradığını belirtti.