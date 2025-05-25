Rusya Saldırdı! Üç Kişi Hayatını Kaybetti!

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasından sadece birkaç saat sonra, Rusya’nın Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine saldırdığı belirtildi. Ukrayna’nın resmi yetkilileri, başkent Kiev ve diğer şehirlerdeki saldırılarda üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu ölümlerin, Kiev’in dışındaki iki kasabada gerçekleştiği bilgisi verildi.

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Ukrayna makamları, Rusya’nın saldırılarının ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov, güneydeki Mykolaiv ve batıdaki Ternopil gibi çeşitli bölgeleri de hedef aldığını bildirdi. Kiev askeri idare direktörü Timur Tkachenko, insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 11 kişinin yaralandığını aktardı. Ayrıca, Holosiivskyi ilçesindeki beş katlı bir apartmanın da saldırılarda isabet alarak yangın çıktığı ve binanın dış cephesinin hasar gördüğü bilgisi verildi. Diğer ilçelerde ise bir konut ve iş merkezi zarar gördü.

HARKOV VE MYKOLAİV’DE CAN KAYBI

Rus ordusunun üst üste ikinci gece için büyük çaplı saldırılar düzenlediği bu olayda, cuma akşamı da başkent Kiev’e İHA ve balistik füzelerle saldırılar gerçekleştirmişti. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, üç ilçeye yönelik İHA saldırılarında üç kişinin yaralandığını belirtti. Mykolaiv’deki saldırılar sırasında ise iki kişi yaralandı.

RUSYA İHA’LARINI HAFİFLETİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 95 İHA’nın dört saat içinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 12 Ukrayna İHA’sının başkente yaklaşırken müdahaleye uğradığını aktardı.