Rusya, Sumi’de Apartmanı Vurdu: 4 Ölü

RUSYA’NIN SALDIRISI SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Rusya, Ukrayna’nın Rus sınırında bulunan Sumi bölgesindeki bir apartmanı hedef aldı. Bu saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rusya, gece saatlerinde Sumy’yi vurdu. Dört kişi öldü. Bir çocuk da dahil olmak üzere dokuz kişi daha yaralandı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları hala devam ediyor, molozlar temizleniyor ve insanlara yardım sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

APARTMANDA HASAR VE HEMEN YARDIM ÇALIŞMALARI

Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, saldırı sonucunda apartmandaki 5 daire tamamen tahrip oldu ve 20’den fazla araç hasar gördü. Kurtarma ve yardım çalışmaları yerel ekipler tarafından sürdürülüyor.