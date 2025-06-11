“Rusya-Ukrayna Arasında Esir Takası Gerçekleşti”

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da sağlanan anlaşma gereği geçtiğimiz gün yapılan esir takasının ardından bugün bir esir takası daha yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, bu takası onayladı ve bunun insani bir eylem olduğunu ifade ederek takasların devam etmesi gerektiğini vurguladı. “İstanbul’da mutabık kalındığı üzere insanlarımızı geri getirmeye devam ediyoruz. Bugün, Rus esaretinden yaralı askerlerimizin dönüşünün ilk aşamasıdır. Hepsinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bu önemli bir insani eylem. Takaslar devam etmelidir. Esaret altında bulunanların her birini bulmak ve geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardım eden herkese minnettarım,” dedi.

SERBEST BIRAKILAN ASKERLERİN DURUMU

Ukrayna askeri istihbaratı, serbest bırakılan askerlerin çoğunun uzuv kaybı, enfeksiyon ve travma gibi ciddi yaralanmalarla hastalıklara sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, güvenlik nedenleriyle serbest bırakılanların toplam sayısının, takas süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da varılan anlaşmalar kapsamında Kiev yönetimi tarafından kontrol edilen topraklardan ikinci bir grup Rus askeri iade edildiği ifade edildi. Bu takasın karşılığında bir grup Ukrayna savaş esirinin de serbest bırakıldığına dikkat çekildi. Rus askerleri şu an Belarus topraklarında bulunuyor ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanıyor. Tüm Rus askerlerinin, Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya götürüleceği bilgisi verildi. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında dün de 25 yaş altındaki savaş esirlerinin karşılıklı olarak takas edildiği kaydedildi.