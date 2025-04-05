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Rusya, Ukrayna’ya Füze Saldırısı Düzenledi. Zelensky, “Dünya Rusya’ya Baskı Yapabilir” Dedi

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RUSYA’NIN UKRAYNA’YA DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR
Rus ordusu, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine füze saldırısı düzenledi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vilkul, saldırının gerçekleştiği bölgede bir çocuk parkının bulunduğunu da ekledi. Yerel yetkililer, en az 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

ZELENSKY: “RUSYA’NIN SAVAŞ İSTEMESİNİN TEK NEDENİ ATEŞKES TALEP ETMEMESİ”
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin altısının çocuk olduğunu ve 5 binanın ağır hasar gördüğünü ifade etti. Zelensky, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Her gün Rus saldırıları, her gün kayıplar. Bunun devam etmesinin tek nedeni, Rusya’nın ateşkes talep etmiyor olması. Bunu görüyoruz, dünya da bunu görüyor. Her füze, her insansız hava aracı saldırısı, Rusya’nın sadece savaşı istediğini gösteriyor. ABD, Avrupa ve diğer ülkeler, Rusya’yı savaş ve terörden vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Biz barış istiyoruz.”

KRİVİY RİH’TEKİ SALDIRININ YIKIMI
Saldırının gerçekleştiği bölgedeki görgü tanıkları, patlamaların şiddetli olduğunu ve çevredeki binalarda geniş çaplı hasar oluştuğunu aktardı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna acil durum ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER BEKLENİYOR
Ukrayna hükümeti, saldırının ardından uluslararası topluma çağrı yaparak Rusya’ya yönelik daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Batılı ülkelerden gelen ilk tepkilerde, saldırının kınandığı ve Rusya’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarının savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. Ukrayna, NATO ve AB ülkelerinden askeri ve insani yardım talebini yineledi.

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