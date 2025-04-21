rusya-ve-ukrayna-ya-ticaret-vaadi

PASKALYA BAYRAMI’INDA ATEŞKES İLANI

Rusya, Paskalya Bayramı sırasında Ukrayna’da 30 saatlik bir ateşkes ilan etmişti. Bu ateşkes, yerel saatle 18’de başladı ve gece yarısı sona erdi. Hem Ukrayna hem de Rusya, karşılıklı olarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ukrayna, ateşkesi 30 güne uzatma teklifinde bulundu fakat Moskova bu teklifi kabul etmedi.

TRUMP’TAN ANLAŞMA TEŞVİKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes uygulayan Rusya ve Ukrayna’nın bir anlaşma yapmasını teşvik eden bir paylaşımda bulundu. Trump, “Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. İkisi de sonrasında ABD ile büyük ticaret yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak.” dedi.

Bu açıklamada Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e, savaşmak veya ticaret yaparak kazanç elde etmek arasında bir tercih sundu. 18 Nisan’da, “taraflardan birinin bu işi zorlaştırması durumunda” ateşkes görüşmelerinden vazgeçebileceği mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social platformunda başka bir paylaşımında, pazarlıkta başarı sağlamak ile altına sahip olmak arasındaki ilişkiye dikkat çekti. “Müzakere ve başarının altın kuralları: Altını olan kuralları koyar. Teşekkürler.” ifadelerini kullandı. Ek olarak, ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanan vergiler nedeniyle eleştirilen iş adamlarını hedef alarak, onların politika bilmediğini belirtti. Trump ayrıca, “Benim, Amerikan kapitalizminin şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dost olduğumu anlamıyorlar veya farkında değiller.” dedi.