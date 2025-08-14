Gündem

Rutte: Top, Putin’in Sahasında Artık

rutte-top-putin-in-sahasinda-artik

RUTTE’DEN AÇIKLAMA

Rutte, Ukrayna ile ilgili yapılan çevrimiçi toplantının ardından sosyal medya platformu üzerinden açıklamalar yaptı. Bu toplantıya ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderler katıldı. Rutte, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapılacak zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

KONUMUZDA BİRLİK İFADE EDİLDİ

Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz” şeklinde konuştu. Trump’ın liderliğine ve müttefiklerle yakın koordinasyonuna minnettar olduğunu vurgulayan Rutte, “Top, Putin’in sahasında” değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu liderler, Almanya’nın davetiyle düzenlenen toplantıda, Rusya ile varilecek olası bir diplomatik çözümde Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunmasının yanı sıra caydırıcılığın sağlanması konularını ele aldı.

ÖNEMLİ

Dünya

Instagram’ın Harita Özelliği Tartışma Yaratıyor

37 eyaletin başsavcısı, Instagram'ın yeni "Harita" özelliğinin çocuklar ile kullanıcı gizliliği için tehlikeler barındırdığını vurgulayan ortak bir mektup yayınladı.
Gündem

Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyaller verdiği ve siyasette gündem yapan bazı belediyelerin AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.