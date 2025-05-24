Ryanair, Ayakta Koltuk Planlarını Reddetti

DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, yolcuların “yarı dik pozisyonda” seyahat edeceği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bisiklet selesini andıran koltuk tasarımıyla ilgili viral paylaşımlar ve söylentiler sosyal medyayı karıştırırken, İrlandalı firma bu iddiaların gerçek olmadığını vurguladı. Ryanair’in konuyla ilgili açıklamasında, “Bu tür bir planımız bulunmamaktadır” denilerek spekülasyonlar kesin bir dille reddedildi.

AVİOİNTERİORS’DAN YORUM

Yurt dışında koltuk tasarımında adı geçen İtalyan imalatçı Aviointeriors, Skyrider ismiyle tanıtılan bu konseptin, 2012 yılında deneysel bir model olarak sunulduğunu ve şu anda resmi ürün portföylerinde bulunmadığını belirtti. İddiaların kökeni ise Ryanair CEO’su Michael O’Leary’nin geçmişteki açıklamalarına dayanıyor. O’Leary, 2010 yılında uçuş maliyetlerini düşürmek amacıyla “ayakta seyahat” fikrini gündeme getirmiş, ayrıca 2009 yılında uçak içi tuvaletlerin ücretli olması gibi tartışmalı önerilerde bulunmuştu. Ancak bu önerilerin hiçbiri somut bir plana dönüşmedi ve genellikle reklam stratejisi olarak yorumlandı.

GÜVENLİK DEĞİL, YOLCU KONFORU

Aviointeriors’un geliştirdiği bu koltukların bazı güvenlik testlerini başarıyla geçtiği ve Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) gibi kurumlar tarafından belirlenen standartlara teorik olarak uygun olabileceği ifade ediliyor. Ancak asıl tartışma konusu güvenlik değil, yolcu konforu. Uzmanlar, kısa mesafeli uçuşlar için bile bu yarı ayakta pozisyonun uzun vadede ciddi rahatsızlık yaratabileceğini belirtiyor. Kamuoyunun büyük bir kısmı da bu tür koltuk tasarımına olumlu bakmıyor. Yapılan anketlerde yalnızca çok düşük fiyatların söz konusu olması durumunda sınırlı sayıda yolcunun bu seçeneği tercih edebileceği ifade ediliyor. Sonuç olarak “ayakta koltuk” uygulamasının şimdilik gerçeğe dönüşmesi beklenmiyor. Ancak düşük maliyetli havayollarının sıradışı fikirlerle karşımıza çıkmaya devam edeceği öngörülüyor.