S&P, TCMB Faiz İndirimi Beklentisini Değerlendirdi

S&P GLOBAL’DAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Şubat ayından önce faiz indirimi yapmasını beklemediklerini ifade etti. Bloomberg HT’ye katılan Gill, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu “B+” seviyesinden “BB-” seviyesine yükselttiğini ve görünümünü “durağan” olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PROFİLİ VE REZERVLER

Gill, Türkiye’nin yurtdışındaki ekonomik profilinin iyileşmesi ve net döviz rezervlerindeki artışın, bu not artışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtti. “Rezervlere baktığımızda 110 milyar doların üzerinde bir seviyeye ulaşıldığını görüyoruz” diyen Gill, Türkiye’nin cari açığının da önemli ölçüde daraldığını vurguladı.

Gill, uygulanan istikrar programının ve TCMB’nin sıkı para politikalarının başarılı olduğunu kaydetti. Ayrıca, halkın dövizden çıkıp Türk lirasında tasarruf yapmasının, ekonomik normalleşme için kritik bir durum olduğunu söyledi. Gill, sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi ve enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesinin birkaç yıl alabileceğini belirtti. Bu süreçte reel ücretlerde bir gerileme yaşanabileceğini de ekledi.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Gill, 2027 yılı öncesinde enflasyonun tek haneli seviyelere inmesini beklemediklerini dile getirdi ve TCMB’nin Şubat 2024’ten önce faiz indirimi yapacağına dair öngörülerinin olmadığını aktardı. Ayrıca, asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 artış beklediklerini ve Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,1, 2025 yılında ise yüzde 2,3 oranında büyümesini öngördüklerini ifade etti. Kaynak: Bloomberght.com