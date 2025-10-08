Sabancı Holding CarrefourSA ve TeknoSA’yı Değerlendiriyor Mu

sabanci-holding-carrefoursa-ve-teknosa-yi-degerlendiriyor-mu

HİSSELERDEKİ HAREKETLİLİK

Sabancı Holding, CarrefourSA ve TeknoSA’nın satışıyla ilgili olarak, piyasalarda ortaya çıkan spekülasyonlar sonrasında KAP’a açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır” denildi.

AÇIKLAMA SONRASI YAŞANAN HİSSE YÜKSELİŞİ

Sabancı Holding’in yönetimi, analistlerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası, şirketin karlılığı düşük olan öncelikli işletmeleri satışa çıkarabileceğini belirtmişti. İlk etapta CarrefourSA ve TeknoSA’nın hedeflendiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından CarrefourSA hisseleri önemli bir yükseliş gösterdi. Hisse hareketliliği sonrası CarrefourSA, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMADA BELİRTİLENLER

CarrefourSA adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.
Manşet

Solskjaer UEFA’ya Analist Olarak Geri Döndü

Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'da maç analisti olarak göreve başladı ve futbol kariyerine geri dönüş yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.