Sabancı Holding CarrefourSA ve TeknoSA’yı Değerlendiriyor Mu

HİSSELERDEKİ HAREKETLİLİK

Sabancı Holding, CarrefourSA ve TeknoSA’nın satışıyla ilgili olarak, piyasalarda ortaya çıkan spekülasyonlar sonrasında KAP’a açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır” denildi.

AÇIKLAMA SONRASI YAŞANAN HİSSE YÜKSELİŞİ

Sabancı Holding’in yönetimi, analistlerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası, şirketin karlılığı düşük olan öncelikli işletmeleri satışa çıkarabileceğini belirtmişti. İlk etapta CarrefourSA ve TeknoSA’nın hedeflendiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından CarrefourSA hisseleri önemli bir yükseliş gösterdi. Hisse hareketliliği sonrası CarrefourSA, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMADA BELİRTİLENLER

CarrefourSA adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.”