Sabiha Gökçen’de Kavga, Polis İstendi

OLAYIN DETAYLARI

Pegasus Havayolları’nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra Stansted’e yapacağı sefer için yolcu alımını tamamladı. Bu esnada bir yolcu, koltuğunda bağırmaya başlayarak kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer yolculara saldırdı. Saldırgan yolcu, kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

PİLOTA YARDIM TALEBİ

Durum, uçağın pilotuna bildirildi. Pilot, hava trafik kontrolörüne, “Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var” diyerek yardım istedi. Pilot ile kule arasındaki konuşmalar kayıtlara geçti.

POLİS GÖREVİ YERİNE GETİRDİ

Havalimanı polis ekipleri, olay yerine gelerek saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi. Bu olay nedeniyle İstanbul-Londra Stansted seferi, planlanan saatten 1 saat 23 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.