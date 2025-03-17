Sabiha Gökçen’de POLNET Arızası Giderildi

İHALEDE PASAPORT KRİZİ YAŞANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 18.20 sıralarında emniyet hizmetlerine teknoloji desteği sağlayan Polis Bilgi Sistemi’nde (POLNET) bir arıza meydana geldi. Bu durum, yolcuların pasaport kuyruğunda uzun süre beklemesine neden oldu. Arızanın çözülmesi için polis ve terminal ekipleri müdahalelerde bulunurken, yolculara sık sık anonslarla bilgi verildi. İftar saatine denk gelen arıza nedeniyle yolculara hurma ve su ikram edildi.

ARIZA GİDERİLİYOR

Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, arızanın giderildiği ve pasaport işlemlerinin tekrar başladığı belirtildi. İşlem sürelerinin kısa süre içerisinde normale döneceği ifade edilirken, yolcuların mağduriyetinin minimalize edilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

SABİHA GÖKÇEN’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Sistem arızası giderildi. Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi’nde (POLNET) saat 18.20 itibariyle yaşanan sistem arızası nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemi bir süreliğine kesintiye uğramıştır. Bu süreçte Polis ve terminal IT ekipleri arızayı gidermek için gerekli müdahaleleri sağlarken işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistemdeki arıza giderilerek işlemler yapılmaya başlanmıştır. İşlem sürelerinin kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir. Bekleme alanlarında ve havalimanı girişlerinde sık sık yolcu bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Yoğun noktalardaki klimalar tam kapasitede çalışmaktadır. Tüm terminal operasyon ekiplerimiz sahada misafirlerimize destek vermektedir. Tüm gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.