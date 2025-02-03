Sabiha Gökçen’de Uçuşların Yüzde 10’u İptal

METEOROLOJİDEN İSTANBUL’A UYARILAR

Meteoroloji, İstanbul için peş peşe uyarılar yaparken, olumsuz hava koşulları sebebiyle hava yolu ulaşımında da iptaller yaşanmaya başlıyor. Beklenen kar yağışı nedeniyle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, uçuşların yüzde 10’unun iptal edildiği bilgisini verdi. Yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat’taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.” denildi.

HAVA TEMPERATURESİ DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 5 Şubat Çarşamba günü 0°C’ye yaklaşacağını ifade ediyor. Şehrin kuzey ilçeleri, Anadolu yakası ve genel olarak yüksek kesimlerinde çarşamba gecesi ve perşembe gününde kar yağışının beklendiği belirtildi.