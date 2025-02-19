Sabiha Gökçen’deki İptal Edilen Uçuşlar Hangileri?

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ÜZERİNE ALINAN ÖNLEMLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından gerçekleştirilen açıklamada, mevcut olumsuz hava şartlarıyla ilgili olarak alınan önlemleri duyurdu. Bu kapsamda, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

UÇUŞ BİLGİLERİ İÇİN RESMİ DUYURULARI TAKİP EDİN

Yolcuların uçuş bilgileriyle ilgili güncel bilgilere erişim sağlamaları için, Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketlerinin resmi duyurularını takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu, yolcular için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.