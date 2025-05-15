Sabiha Gökçen Havalimanı Büyümeye Devam Ediyor

İSTANBUL’UN TURİZMDEKİ ROLÜ

İstanbul, bağlantı yolları üzerinde bulunması nedeniyle turizm açısından her yıl artan bir yoğunluğa sahip. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul’un dünyaya açılan kapılarından biri olarak yakın zamanda daha hızlı, güçlü ve konforlu hizmetler sunmaya hazırlanıyor. Yolcu yoğunluğunun artmasıyla kapasite arttırılan havalimanında, yenilenen vizyonuyla açılacak ilk terminal binası T1, hem kapasite hem de konfor açısından havalimanına büyük bir ivme kazandırarak sınırları zorlamaya devam edecek.

YENİ VİZYON İLE T1 TERMİNALİ

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde sürdürülen yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. T1 terminali, yeni vizyonuyla misafirlere hizmet vermeye hazır. T1 ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul’un artan ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunacak ve uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye’nin küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

İKİNCİ PİSTİN ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci pistin devreye alınmasıyla birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye genelindeki uçuş trafiğinin yaklaşık yüzde 22’sini karşılama kapasitesine ulaştı. Bu gelişme, yolculara konforlu bir seyahat sunmak amacıyla yeniden faaliyete geçecek T1 terminalinin, yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesini sağlıyor.

TEMSİLİ KAPASİTE ARTIRIMI

Sabiha Gökçen’in T1 ve mevcut T2 terminalinin toplam kapasitesinin 47 milyon yolcuya ulaşması hedefleniyor. T1 terminali, özel bir köprü sistemi aracılığıyla T2’ye bağlanacak. Yolcu trafiğinde önemli artışlar yaşanan havalimanında, geçen yıl 41 milyonu aşkın yolcu hizmet aldı. T1’in yenileme ve aktivasyon projesi tamamlandığında, T2 ve T1 binaları bağlantı köprüsü ile entegre olacak.

GELİŞTİRİLMİŞ HİZMETLER

T1, mevcut T2 terminalinin Dış Hatlar 201 no’lu kapısından başlayarak özel köprü sistemi ile bağlanacak ve yolculara 8 adet ilave biniş kapısını sunacak. Yolcular, ana terminalden (T2) check-in ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra yürüyen bantlar ile T1’e geçiş yapacak, bu da herhangi bir yoğunluğa sebebiyet vermeden konforlu bir seyahat deneyimi sunacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın mevcut terminal binasında olası afet durumlarına karşı kesintisiz hizmet verilmesi için ileri seviye sismik izolatör teknolojileri kullanılıyor. T1 binasında da güçlendirme projeleri tamamlandı ve yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

OTOPARK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

T1 yenileme projesiyle birlikte otopark kapasitesi de artırılacak. Mevcut T2 önündeki katlı otopark, 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkacak. Ayrıca, T1 otoparkının kapasitesi 607 araçtan 1029 araca çıkarılarak havalimanı otopark kapasitesi 5 bin 124’ten 6 bin 752’ye ulaşacak.

YOLCU KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

T1 terminalinin açılışı ile yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı ve hizmet kalitesinin en üst seviyelere taşınacağı belirtildi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, T1 terminalinin “modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısı ile İstanbul’un havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir proje” olduğunu ifade etti.

SEKTÖR STANDARTLARINI YÜKSELTME

Sabiha Gökçen Havalimanı, T1 terminalinin açılmasıyla birlikte operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını artırmaya devam edecek.