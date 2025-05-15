Sabiha Gökçen Havalimanı Gelişiyor

İSTANBUL’UN TURİZMDEKİ ÖNEMİ

İstanbul, bağlantı yolları üzerinde yer aldığı için her yıl artan bir turizm yoğunluğuna sahip bir şehir. İstanbul’un dünyaya açılan kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, çok yakında daha hızlı, daha güçlü ve daha konforlu hizmet sunmak için hazırlanıyor. Yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla kapasite artırımına giden havalimanında, yenilenen vizyonuyla yakın tarihte açılacak olan ilk terminal binası T1, havalimanına hem kapasite hem de konfor açısından büyük bir ivme kazandıracak.

YENİ TERMİNAL BİNASI T1 İLE GÜÇLENİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde süren yenileme çalışmaları, T1 terminaliyle birlikte yeni bir vizyon sunarak misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor. T1 açıldığında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul’un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına yanıt verirken uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye’nin küresel havacılık arenasındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

İKİNCİ PİST VE ARTAN KAPASİTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci pistin devreye alınmasıyla birlikte, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye genelindeki uçuş trafiğinin yaklaşık yüzde 22’sini karşılayarak kapasitesini artırıyor. Yeniden faaliyete alınacak T1 terminalinin yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor.

TOPLAM KAPASİTENİN HEDEFİ 47 MİLYON

T1 ve mevcut T2 terminalinin toplam kapasitesinin yaklaşık 47 milyonu aşması planlanıyor. Her yıl yolcu trafiğinde önemli artışlar gösteren havalimanında T1 projesi tamamlandığında; T2 ve T1 binaları 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsü ile entegre edilecek.

YOLCU KONFORU VE YENİ BİNGİ KAPILARI

T1, mevcut terminalin Dış Hatlar 201 no’lu kapısından başlayarak özel bir köprü sistemi aracılığıyla bağlanacak ve yolcuların buradaki ilave 8 biniş kapısından faydalanması sağlanacak. Yolcular, ana terminal binasından (T2) check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra yürüyen bantlarla T1’e geçiş yapacak. Bu sayede yoğunluk olmadan, konforlu bir seyahat deneyimi sunulacak.

DEPREME DAYANIKLI YAPI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın mevcut terminali, olası afet durumlarında kesintisiz hizmet verebilmek için gelişmiş sismik izolatör teknolojileri kullandı. T1 binasında da güçlendirme projeleri, zemin iyileştirme ve jeofizik araştırmalar ile sürdürülüyor.

OTOPARK KAPASİTESİ ARTACAK

T1 projesi tamamlandığında, mevcut otoparkın kapasitesi de artırılacak. T2 önündeki katlı otoparkın kapasitesi 4 bin 517 araçtan 5 bin 543 araca çıkarılırken, T1 otoparkının kapasitesi 607 araçtan 1.029 araca yükseltilecek. Böylece toplam otopark kapasitesi, 5 bin 124’ten 6 bin 752’ye ulaşacak.

MODERN YAPIYLA HAVACILIK VİZYONUNA KATKI

Yeni T1 terminaliyle ilgili olarak yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı ve sunulan hizmet kalitesinin geliştireceği hakkında konuşan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, “T1 terminalimiz, modern mimarisi ve sürdürülebilir yapısıyla hem havalimanımızın hem de İstanbul’un havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir proje” dedi. Ayrıca hem iç hem de dış hatlarda artan talebi karşılamayı ve yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirtti.

HAVALİMANI STANDARTLARINI YÜKSELTİYOR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, T1 terminalinin açılmasıyla birlikte operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltmeye ve operasyonel mükemmelliği sağlamaya devam edecek.