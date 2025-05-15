Sabiha Gökçen Havalimanı Gelişiyor

İSTANBUL, TURİZMCİ HEDEFİYLE BÜYÜYOR

İstanbul, bağlantı yolları üzerinde konumlandığı için her yıl turizm açısından artan bir yoğunlukta. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dünyaya açılan kapılarından biri olarak, çok yakında daha hızlı, güçlü ve konforlu hizmet sunmaya hazırlanıyor. Yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla, kapasitelerinde artış yapacak olan havalimanında, yaklaşan ilk terminal binası T1 ile hem kapasitede hem de konforda büyük bir ivme kazandırarak sınırlarını zorlamaya devam edecek.

YENİ İVME İÇİN YENİ TERMİNAL

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde devam eden yenileme projeleri, T1 terminalinin yeni vizyonuyla hizmet vermeye başlamasını sağlıyor. Bu yeni terminal, İstanbul’un yükselen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm getirmekle kalmayacak, uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye’nin küresel havacılık sahnesindeki konumunu da pekiştirecek.

İKİNCİ PİST HİZMETE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci pistin devreye alınması ile birlikte, Türkiye genelindeki uçuş trafiğinin yaklaşık yüzde 22’sini karşılayan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, kapasitesini artırarak konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmayı hedefliyor. T1 terminalinin faaliyete geçmesiyle, bu alan yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor.

İKİ TERMİNAL BİRLİKTE YÜKSELİYOR

Sabiha Gökçen’in T1 ve mevcut T2 terminalinin toplam kapasitesinin yaklaşık 47 milyon yolcuyu aşması bekleniyor. Yolcu trafiğinde sürekli artış gösteren havalimanında, T1 yenileme projesi tamamlandığında, T2 ve T1 binaları, 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü ile birbirine entegre edilecek.

EKSTRA BİNİŞ KAPILARIYLA YENİ DÜZEN

T1, mevcut terminalin Dış Hatlar 201 no’lu kapısından özel köprü sistemi aracılığıyla bağlanacak ve bu sayede yolcuların buradaki 8 adet ilave biniş kapısından yararlanması sağlanacak. Ana terminal binasından (T2) yapılan check-in, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından, yolcular yürüyen bantlar ile T1’e geçiş yapacak ve böylece herhangi bir yoğunluk oluşmadan konforlu bir deneyim yaşayacak.

MODERN VE DAYANIKLI YAPI

Dünyanın en sağlam yapılarından biri olarak kabul edilen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, depreme dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Mevcut terminal binasının inşasında olası afet durumlarında kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla ileri düzey sismik izolatör teknolojileri kullanıldı. T1 binası için güçlendirme projelerine yönelik araştırmalar tamamlanmış ve yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

OTOPARK KAPASİTESİ ARTIRILACAK

T1 yenileme ve aktivasyon projesinin tamamlanması ile birlikte, terminal otopark kapasitesinin de artırılması hedefleniyor. Mevcut T2 otoparkın kapasitesi 4 bin 517 araçtan 5 bin 543 araca çıkarılacak. Ayrıca, T1’in otoparkı mevcut 607 araç kapasitesinden 1.029 araca yükseltilecek. Böylece havalimanı otopark kapasitesi 5 bin 124’ten 6 bin 752’ye ulaşacak.

T1 MİMARİSİYLE HAVACILIK VİZYONUNA KATKI SUNACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, T1 terminalinin açılmasıyla yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ve hizmet kalitesinin en üst seviyelere ulaşacağını belirtti. Kacır, “Yenilenen vizyonuyla hizmete açacağımız T1 terminalimiz, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir proje” dedi.

AVRUPA’NIN EN HIZLI BÜYÜYEN HAVALIMANI

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye ve Avrupa havacılık sektöründe önemli rekorlar kırmış; 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren “Major Havalimanları” kategorisinde Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı olarak dikkat çekiyor. T1 terminalinin açılmasıyla birlikte, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını artırmaya devam edecek.