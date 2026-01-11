Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlarda Yüzde 10 Azalma

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi, beklenen olumsuz hava koşulları yüzünden yarın gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların yüzde 10 oranında azaltılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul’da yarın olumsuz hava şartlarının olacağına dikkat çekildi. Açıklamada, “Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.” ifadesine yer verildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel durumu hava yolu şirketlerinin internet sayfaları ve çağrı merkezlerinden kontrol etmeleri hatırlatıldı.

BEKLENEN HAVA DEĞİŞİMİ

Bugün sağanak yağışlarla başlayan hava durumu, akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle kara dönüşecek. Sulu kar yağışının yanı sıra, Pazartesi günü, yani yarın, ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul’da da kar yağışı bekleniyor.