Sabri Ülker 13. vefat yıldönümünde anıldı

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cumhuriyet’in ilk kuşak sanayicilerinden, Türkiye’nin öncü girişimcisi merhum Sabri Ülker anısına Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Etkinliğe, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis ile Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker başta olmak üzere, Ülker ailesi, Yıldız Holding yöneticileri ve çalışanları katılım gösterdi. Etkinlikte duaların okunmasının ardından, Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in moderatörlüğünde “Sabri Ülker’in Hayatı” isimli bir söyleşi düzenlendi. Bu söyleşide, merhum Sabri Ülker’in Kırım’dan Türkiye’ye göç ettikten sonraki girişimcilik serüveni, iş ahlakına verdiği önem, Ülker markasıyla gerçekleştirdiği ‘ilk’ler ve aile içinde aktardığı değerler hakkında bilgiler paylaşıldı. Sabri Ülker’in Topkapı fabrikasında uzun yıllar çalışmalarını sürdürdüğü oda, Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde orijinal eşyaları ve dekorasyonuyla birlikte ziyarete açıldı.

SABRİ ÜLKER’İN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis ile Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Babam bize en çok şunu öğretti: Bıkmadan, usanmadan, dürüst ve kaliteli çalışırsan başarı zaten gelir.” diyerek babası Sabri Ülker’in hayat felsefesine dair bilgi verdi. “Her zaman işe saygı duymayı, emeğe kıymet vermeyi, insana değer vermeyi öğütledi ve çok çalışmaya inandı.” diyen Murat Ülker, kendisinin de tüm süreçlerde yer alarak sorumluluk almayı ve birlikte yol almayı öğrendiğini ifade etti. Konuşmasında, “Babam, ‘Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır’ derdi ve en çok çocukların ‘Bisküvici Dede’si olmaktan mutluluk duyardı.” sözlerini de yaptı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİYDİ

“Sürekli birlikte çalıştığımız yıllarda her çarşamba günü toplantılar yapardık. Bu toplantıların ilk gündem maddesi daima müşteri şikayetleri olurdu” diyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Sabri Ülker’in müşteri memnuniyetini hep ön planda tuttuğunu ve bu anlayışla hareket ettiğini vurguladı. “Biz de bugün onun açtığı yolda aynı hassasiyet ve değerlerle devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

SABRİ ÜLKER’İN DEĞERLERİ BİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Murat Ülker’in kardeşi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker de, “Bugün burada dedemi ve onun değerlerini büyüklerimizin anlatımlarıyla dinlemek, bize en kıymetli mirasın kocaman bir aileye sahip olmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.” diyerek dedesinin mirasına sahip çıkacaklarının altını çizdi.

ÇALIŞMIŞ OLMAK BİR ONURDU

Sabri Ülker’in damadı ve yardımcısı Orhan Özokur, “Sabri Bey, prensip sahibi kişiliğiyle ailesi ve işi arasında ömrünü geçirmiş, tevazuyu her zaman ön planda tutmuş bir insandı.” diyerek onunla çalışma sürecinin kendisi için bir onur olduğunu ifade etti. Anma etkinliğinde, Sabri Ülker ile uzun yıllar birlikte çalışmış olan yakın arkadaşları ve dostları da anılarını paylaştı.

KALİTE VE YENİLİK ÖNCÜLÜĞÜ

Yakın çalışma arkadaşı Necdet Buzbaş, Sabri Ülker’in kaliteye ve öğrenmeye verdiği önemi dile getirerek, onun vizyonunun hala yollarını aydınlattığını söyledi. Diğer bir dostu Şener Astan ise, Sabri Ülker’in işine duyduğu tutkuyu ve markasını geleceğe taşımada gösterdiği cesareti vurguladı.

DÜRÜSTLÜK VE GÜVEN OLMAZSA OLMAZDI

Zeki Ziya Sözen, Sabri Ülker’den öğrendiği en önemli kavramın adaletli paylaşım ve müzakere etiği olduğunu aktararak, “Hep dürüst ve hakkaniyetli olmayı, iş ortaklarımızla güvene dayalı ilişkiler kurmayı öğretti.” dedi. Başka bir çalışma arkadaşı Rıfat Hassan ise, Sabri Ülker’in her aşamada titizlikle çalışmayı ve ülkeye katma değer sağlamayı ilke edindiğini anlattı.

Adem Sezer, 33 yıllık süreçte Sabri Ülker’den çalışkanlık ve insanlara duyarlılık öğrendiğini belirtti. Sabri Ülker’in tüm çalışanlarını ailesi gibi gördüğünü dile getiren Sezer, Sabri Ülker’in saygısının kurum kültürlerinin temel taşlarından biri haline geldiğini ifade etti. Abdurrahman Çinbaşı da, Sabri Ülker’in detaylara gösterdiği titizlikle hem üretim hem de maliyet hesaplarında en doğrusunu aradığını belirtti.