Sabri Ülker 13. Vefat Yıldönümünde Anıldı

ANMA TÖRENİ ÇAMLICA KAMPÜSÜ’NDE DÜZENLENDİ

Cumhuriyet’in ilk kuşak sanayicilerinden biri olan Türkiye’nin öncü girişimcisi merhum Sabri Ülker’i anmak üzere Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde bir tören yapıldı. Etkinliğe, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis ile Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker ailesi, Yıldız Holding yöneticileri ve çalışanları katıldı. Etkinlikte edilen dualardan sonra, Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in moderatörlüğünde “Sabri Ülker’in Hayatı” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, merhum Sabri Ülker’in Kırım’dan Türkiye’ye göç ederek başladığı girişimcilik serüveni, iş ahlakına verdiği önem, Ülker markasıyla sektörde gerçekleştirdiği yenilikler ve aile içinde kuşaktan kuşağa aktardığı değerler konuşuldu. Ayrıca, Sabri Ülker’in uzun yıllar çalıştığı ve orijinal eşyaları korunarak taşınan odası, Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı.

MURAT ÜLKER’DEN AÇIKLAMALAR

Törende bir konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, babası Sabri Ülker’in hayat felsefesini şu şekilde paylaştı: “Babam bize en çok şunu öğretti: Bıkmadan, usanmadan, dürüst ve kaliteli çalışırsan başarı zaten gelir. Her zaman işe saygı duymayı, emeğe kıymet vermeyi, insana değer vermeyi öğütledi ve çok çalışmaya inandı. Hep ‘İnsanlardan beklediğin işi önce kendin yap’ derdi. Ben kamyon yüklemekten üretim hattında çalışmaya, kaliteden satın almaya kadar her aşamada yer aldım. Bu bana sadece işi değil, sorumluluk almayı ve birlikte yol yürümeyi öğretti.” Murat Ülker, sözlerine şöyle devam etti: “Babam, ‘Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır’ derdi ve en çok çocukların ‘Bisküvici Dede’si olmaktan mutluluk duyardı. Kurucusu olduğu markamız artık global arenada ve bugün yalnızca ailemizin değil, tüm Türkiye’nin iftihar ettiği markası konumunda. Babamın en çok inandığı şey şuydu: Mutlu et, mutlu ol. Biz Yıldız Holding’de her gün onun değerlerini yaşatmaya, mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Babamı her zaman sevgi, özlem ve minnetle anıyorum.”

MEHMET TÜTÜNCÜ’NÜN İFADELERİ

Söyleşide konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, birlikte çalıştıkları yıllarda her çarşamba düzenledikleri toplantılara değinerek, “Bu toplantıların ilk gündem maddesi daima müşteri şikayetleri olurdu; nerede bir sorun yaşandıysa, nasıl çözüldüğünü detaylarıyla konuşurduk. Sabri Bey, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi her şeyin önünde tutardı. ‘Mutlu et, mutlu ol’ anlayışıyla hareket eder, hep bize de bunu öğütlerdi. Biz de bugün onun açtığı yolda, aynı hassasiyet ve değerlerle yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

YAHYA ÜLKER’İN DUYGULARI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker, “Bugün burada dedemi ve onun değerlerini büyüklerimizin anlatımlarıyla dinlemek, bize en kıymetli mirasın kocaman bir aileye sahip olmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu kültürü yaşatan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benim için Sabri Bey sadece dedem değil, aynı zamanda büyük bir öğretmendi. Onun disiplinini, çalışma azmini ve işine duyduğu tutkuyu birebir gözlemleyerek öğrendim.” şeklinde konuştu.

SABRİ ÜLKER’İN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN ANILAR

Söyleşide, Sabri Ülker ile uzun yıllar çalışan arkadaşları da anılarını paylaştılar. Necdet Buzbaş, “Sabri Bey kaliteye ve sürekli öğrenmeye büyük önem verirdi. Dünyada neler olup bittiğini yakından takip eder, yenilikleri not ederdi. Bugün geldiğimiz noktada bu vizyonun izleri hâlâ yolumuzu aydınlatıyor.” dedi. Şener Astan ise, “Sabri Bey işini tutkuyla sahiplenir, detaylara gösterdiği özenle çevresine örnek olurdu.” ifadesini kullandı. Zeki Ziya Sözen, “Sabri Bey’den en çok öğrendiğim şey adaletli paylaşım ve müzakere etiğiydi.” derken, Rıfat Hassan ise, “Sabri Bey işin her aşamasına titizlikle hâkim olur, üretimde ve yatırımlarda en ince detaya kadar düşünürdü.” şeklinde konuştu. Adem Sezer, “Bana sadece işi değil, zamanı yönetmeyi ve sorumluluk almayı da öğretti.” sözleriyle hatıralarını paylaştı. Abdurrahman Çinbaşı da, “Detaylara gösterdiği titizlikle hem üretimde hem maliyet hesaplarında hep en doğrusunu arardı.” diyerek Sabri Ülker’in iş ahlakına vurguda bulundu.